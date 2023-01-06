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***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.01.2023 11:36
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketmiz Sn. Can Kayalar'dan CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A.Ş hisselerinin tamamını devraldığını 08.12.2022 tarihinde  KAP'ta açıklamıştı.  Şirketin hisse devri işlemleri tamamlanmış olup 21.12.2022  tarihinde genel kurul toplantısı yapılmış ve genel kurul kararları 05.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir.  Söz konusu kararlar 05.01.2023 tarihli ve 10741 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında alınan karar sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu 1 kişiden oluşmaktadır. Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'yi temsilen yönetim kurulu üye ve başkanlığına Sn. Veysi Kaynak seçilmiştir. Pay sahiplerimizin ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094957


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