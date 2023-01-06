***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 11:36
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmiz Sn. Can Kayalar'dan CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A.Ş hisselerinin tamamını devraldığını 08.12.2022 tarihinde KAP'ta açıklamıştı. Şirketin hisse devri işlemleri tamamlanmış olup 21.12.2022 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmış ve genel kurul kararları 05.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu kararlar 05.01.2023 tarihli ve 10741 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında alınan karar sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu 1 kişiden oluşmaktadır. Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'yi temsilen yönetim kurulu üye ve başkanlığına Sn. Veysi Kaynak seçilmiştir. Pay sahiplerimizin ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094957
BIST
13:005.263
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 146,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.263
En Düşük
4.961
13:0018,7730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:0019,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0198
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7100
13:001.107,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.107,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler12:58
|HKTM
|61,65
|59.223.627
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|271.884
|% 9,99
|
|EGGUB
|104,10
|84.613.797
|% 9,93
|
|DOKTA
|55,90
|13.955.252
|% 9,93
|
|VERUS
|120,70
|36.361.789
|% 9,73
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|SUMAS
|95,00
|270.560
|% -8,65
|
|UZERB
|177,70
|1.026.928
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|306.852
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,56
|144.247.332
|% -7,04
|
|THYAO
|140,00
|6.224.447.491
|% 3,55
|
|EREGL
|40,24
|4.791.862.330
|% 0,40
|
|ASELS
|61,55
|4.711.320.327
|% 4,50
|
|EKGYO
|9,12
|3.087.625.420
|% 7,55
|
|KRDMD
|18,37
|2.534.681.095
|% 2,06
|
|EKGYO
|9,12
|3.087.625.420
|% 7,55
|
|YKBNK
|10,78
|1.688.949.450
|% 2,86
|
|KRDMD
|18,37
|2.534.681.095
|% 2,06
|
|SKBNK
|2,84
|332.084.368
|% 4,03
|
|EREGL
|40,24
|4.791.862.330
|% 0,40
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7658
|18,7713
|% 0,04
|
|Euro
|19,7317
|19,7481
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,1876
|22,2989
|% -0,45
|
|Frank
|19,8795
|19,9992
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,04
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|1,43
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.483
|7.597
|-2,00
|
|Tam
|7.520
|7.580
|-8,00
|
|Yarım
|3.642
|3.705
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.853
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,10
|0,07
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|0,11
|