***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz Sn. Can Kayalar'dan CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A.Ş hisselerinin tamamını devraldığını 08.12.2022 tarihinde KAP'ta açıklamıştı. Şirketin hisse devri işlemleri tamamlanmış olup 21.12.2022 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmış ve genel kurul kararları 05.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu kararlar 05.01.2023 tarihli ve 10741 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Genel Kurul Toplantısında alınan karar sonucunda Şirketin Yönetim Kurulu 1 kişiden oluşmaktadır. Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'yi temsilen yönetim kurulu üye ve başkanlığına Sn. Veysi Kaynak seçilmiştir. Pay sahiplerimizin ve Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094957BIST