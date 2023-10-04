***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 12:30
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021, 03.08.2021 ve 06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.07.2021-03.08.2021 ve 06.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıkladığı üzere
Süperkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akışkan teknolojileri konusunda 2000 litre kapasiteli tesis yatırımı, bu yatırımlar neticesinde esas olarak endüstriyel kenevir tohumu total ekstrakt üretimi, total kenevir ekstraktı üretiminin yanı sıra, gül işleme ve total ekstrakt, biberiye işleme ve total ekstrakt, kişniş işleme ve total ekstrakt, kekik işleme ve total ektrakt ve benzeri bitki ve tohum işleme ve total ekstrakt üretimleri ile ilgili tesis ve makine yatırımı tamamlanmış olup üretim ve satışlarına başlanmıştır.
Pay sahiplerimize ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199374
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