***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 16:25
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Sn. Şule Kaynak sahip olduğu toplam 4.329.593,44 adet B grubu Kuvva Gıda Ticaret Sanayi Yatırımları A.Ş. 4.300.000,00 adet hissesini borsa dışında devretmiştir. Sn. Şule Kaynak'ın Şirketimiz sermayesindeki B grubu hisse payı 29.593,44 adet olmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Veysi Kaynak sahip olduğu toplam 1.416.745,40 adet B grubu Kuvva Gıda Ticaret Sanayi Yatırımları A.Ş. 1.400.000,00 adet hissesini borsa dışında devretmiştir. Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimiz sermayesindeki B grubu hisse payı 16.745,40 adet olmuştur.
Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimizde 1.128.875,03 Adet A grubu imtiyazlı hissesi bulunmaktadır.
Pay sahiplerimize ve kamuoyuna duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241073
BIST