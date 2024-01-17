***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Sn. Şule Kaynak sahip olduğu toplam 4.329.593,44 adet B grubu Kuvva Gıda Ticaret Sanayi Yatırımları A.Ş. 4.300.000,00 adet hissesini borsa dışında devretmiştir. Sn. Şule Kaynak'ın Şirketimiz sermayesindeki B grubu hisse payı 29.593,44 adet olmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Veysi Kaynak sahip olduğu toplam 1.416.745,40 adet B grubu Kuvva Gıda Ticaret Sanayi Yatırımları A.Ş. 1.400.000,00 adet hissesini borsa dışında devretmiştir. Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimiz sermayesindeki B grubu hisse payı 16.745,40 adet olmuştur.Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimizde 1.128.875,03 Adet A grubu imtiyazlı hissesi bulunmaktadır.Pay sahiplerimize ve kamuoyuna duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241073BIST