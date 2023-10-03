***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımı kapsamında Toptan Alış Satış işlemi başvurusu ve SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.118.110,87Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.042.007,32Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 215.428,68 23,58416 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 HamilineB Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0 24.204.664,52 5.708.467,77 23,58416 B Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 25.118.110,87 5.923.896,450 23,58416Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi Kaynak ve Şule KaynakBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.10.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 25.118.110,87 TL'den 31.042.007,32 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 215.428,68 TL nominal değerli A grubu ve 1.410.383,41 TL nominal değerli B grubu payların Veysi KAYNAK'a, 4.298.084,36 TL nominal değerli B grubu payların Şule KAYNAK'a, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 48,47 TL fiyatla İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Toplamda satılacak olan 5.923.896,45 TL nominal değerli payların 215.428,68 TL nominal değerli kısmı A grubu, 5.708.467,77 TL nominal değerli kısmı B grubu olup A grubu paylar Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu paylar ise Borsa'da işlem gören nitelikte ihraç edilmektedir.Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 04.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup takas işlemi Borsa dışında gerçekleştirileceklerdir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 02.10.2023 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198892BIST