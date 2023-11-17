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***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.11.2023 10:43
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımının tamamlanması kapsamında Esas Sözleşmenin 6. maddesi Tadilinin SPK tarafından onaylaması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 25.118.110,87
Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.042.007,32

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 215.428,68 23,58416 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0 24.204.664,52 5.708.467,77 23,58416 B Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 25.118.110,87 5.923.896,450 23,58416

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi Kaynak ve Şule Kaynak

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.10.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 11.10.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
İlgi 26.10.2023 tarihli KAP açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda Esas Sözleşmenin 6 nolu Sermayeye lişkin maddesinin tadil kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı duyrulmuştu.
Sözkonusu başvurumuz 07.11.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218591


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