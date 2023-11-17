***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli sermaye artırımının tamamlanması kapsamında Esas Sözleşmenin 6. maddesi Tadilinin SPK tarafından onaylaması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Mevcut Sermaye (TL) 25.118.110,87Ulaşılacak Sermaye (TL) 31.042.007,32Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 913.446,35 215.428,68 23,58416 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 HamilineB Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0 24.204.664,52 5.708.467,77 23,58416 B Grubu, KUVVA, TRASERVE91T0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 25.118.110,87 5.923.896,450 23,58416Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi Kaynak ve Şule KaynakBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.10.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.11.2023SPK Başvuru Tarihi 11.10.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi 26.10.2023 tarihli KAP açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda Esas Sözleşmenin 6 nolu Sermayeye lişkin maddesinin tadil kararı kapsamında söz konusu değişikliğin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı duyrulmuştu.Sözkonusu başvurumuz 07.11.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218591BIST