***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 1,00 TRY 1128875.03 TRY 3,64 Yönetim kurulu seçimi İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 29913132.29 TRY 96,36 Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243256BIST