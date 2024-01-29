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***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.01.2024 14:40
***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KUVVA*** KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1,00 TRY 1128875.03 TRY 3,64 Yönetim kurulu seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 29913132.29 TRY 96,36 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243256


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 57,20 27.224.857 % 10,00  
POLTK 19.197,50 152.342.963 % 10,00  
YONGA 49,50 1.422.486 % 10,00  
YAYLA 12,43 65.324.856 % 10,00  
SEKUR 10,02 16.651.892 % 9,99  
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17:41 Alış Satış %  
Dolar 30,3454 30,3516 % 0,84  
Euro 32,8151 32,8264 % 0,36  
Sterlin 38,3717 38,5641 % 0,66  
Frank 34,9688 35,1794 % 0,78  
Riyal 8,0698 8,1102 % 0,84  
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17:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,83 % 0,66  
Platin 921,75 923,91 % 0,66  
Paladyum 966,90 971,28 % 0,66  
Brent Pet. 81,93 81,93 % 0,66  
Altın Ons 2.023,02 2.023,34 % 0,66  
Seans Raporu 17:41
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