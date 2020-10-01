***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
01.10.2020 17:19
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
İlgili Şirket Ünvanı KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 54.437.596,32
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 45.562.403,68
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
KUYAS, TREKYAS00018
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 06.10.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 07.10.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KUYAŞ-.pdf
EK: 2 KUYAŞ-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877796
BIST
17:571.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
17:577,7509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
17:579,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0496
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
17:57474,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,11
|Açılış
|: 474,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MERKO
|13,20
|114.808.376
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.658.156
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|12.121.852
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.493.832
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|942.052
|% -10,00
|
|EPLAS
|17,37
|72.219
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.609.982
|% -9,99
|
|SISE
|6,96
|2.258.073.532
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.847.049.888
|% 0,28
|
|ASELS
|18,59
|1.704.805.806
|% -3,78
|
|TURSG
|5,98
|1.448.977.128
|% 5,28
|
|THYAO
|10,57
|1.147.028.013
|% 0,67
|
|SISE
|6,96
|2.258.073.532
|% -4,92
|
|GARAN
|7,12
|1.847.049.888
|% 0,28
|
|TURSG
|5,98
|1.448.977.128
|% 5,28
|
|KRDMD
|3,40
|749.075.060
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,72
|317.156.129
|% -0,58
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7421
|7,7509
|% 0,38
|
|Euro
|9,0832
|9,1058
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,9389
|9,9887
|% 0,13
|
|Frank
|8,3925
|8,4431
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% 0,57
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|20,54
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-1,81
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051