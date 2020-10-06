***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.10.2020 09:11
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.BE (Kaydi Pay, Miktar: 316.974,995 TL nominal, Aracı:DZY, Kapanış Tarihi : 07.10.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878413
BIST
10:261.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,71
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
10:267,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:269,1427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0062
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:26476,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,21
|Açılış
|: 476,54
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler10:26
|YAPRK
|85,80
|1.341.826
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.425.231
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|283.226
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|GARAN
|7,25
|357.033.452
|% 0,97
|
|SISE
|7,00
|306.568.759
|% -0,28
|
|TURSG
|6,15
|102.100.080
|% 1,15
|
|ODAS
|3,05
|100.498.604
|% 0,99
|
|ASELS
|18,72
|91.778.453
|% 0,11
|
|GARAN
|7,25
|357.033.452
|% 0,97
|
|SISE
|7,00
|306.568.759
|% -0,28
|
|BSOKE
|2,16
|73.903.747
|% 2,37
|
|ODAS
|3,05
|100.498.604
|% 0,99
|
|SKBNK
|1,67
|33.283.332
|% 1,21
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7548
|7,7575
|% -0,09
|
|Euro
|9,1345
|9,1427
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0324
|10,0827
|% -0,17
|
|Frank
|8,4412
|8,4921
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0610
|2,0713
|% -0,14
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,26
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,35
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, SISE, KOZAL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, MGROS, GARAN
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 21 artarak (% 0.40 ) 1, 066
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, OZRDN, MMCAS, BALAT, SNKRN, DENCM, TACTR, EGCYO, YAYLA, MERKO
-
10:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MRSHL, ROYAL, MERIT, TKURU