***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KUYAS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş."nin ticaret unvanının "KUYAŞ YATIRIM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 19/08/2021 tarihinden itibaren "KUYAS YATIRIM" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958949BIST