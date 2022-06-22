***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.06.2022 18:23
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 23/06/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Ahmet ÇÖLGEÇEN (28516252)
Ebru TURNA (46894064)
Erkin Bekir SARI (43828939)
Esin ÖĞÜN (21524406)
Gamze TORUN (44890788)
Oğuz EREL (12681866)
Oğuzhan OĞUZ (26879375)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22/07/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038770
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.027,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.027,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3399
|17,3509
|% 0,07
|
|Euro
|18,3627
|18,3962
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,2761
|21,3828
|% 0,27
|
|Frank
|18,0113
|18,1198
|% 0,82
|
|Riyal
|4,6116
|4,6348
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|7,98
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,59
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.806
|6.914
|27,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,27
|
Seans Raporu
18:05
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