***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [KUYAS]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarANA PAZAR-YPAHİlgili İşlem SırasıKUYAS.RSözleşme No0A2C80C200032709İşlemin Gerçekleşme Tarihi16/09/2020İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875249BIST