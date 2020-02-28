***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:04
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822469
BIST
11:11104.566
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -5.852,76
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
11:116,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,2340
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:116,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0555
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
11:11327,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,25
|Açılış
|: 327,48
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,18
|7.703.431
|% 13,17
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYLUM
|3,10
|2.102.788
|% 9,16
|
|OYAYO
|3,66
|4.272.061
|% 8,28
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,20
|307.172.355
|% -7,82
|
|ASELS
|26,42
|200.768.974
|% -5,58
|
|PETKM
|3,63
|72.647.190
|% -2,94
|
|GARAN
|9,40
|70.062.249
|% -7,75
|
|KRDMD
|2,60
|65.647.874
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,21
|64.605.676
|% -6,20
|
|EKGYO
|1,36
|60.213.712
|% -7,48
|
|CEMAS
|1,13
|32.589.372
|% -7,38
|
|THYAO
|11,20
|307.172.355
|% -7,82
|
|ODAS
|1,92
|51.277.067
|% -5,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0165
|8,0567
|% 0,58
|
|Frank
|6,4362
|6,4749
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6594
|1,6678
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-0,15
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,46
|50,46
|-1,27
|