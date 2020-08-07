***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:00
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866327
BIST
10:261.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:267,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0912
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3198
En Düşük
7,2144
10:268,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6742
En Düşük
8,5597
10:26483,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,56
|Açılış
|: 483,99
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|91.411
|% 9,85
|
|RTALB
|50,70
|53.101.170
|% 7,46
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|HDFGS
|3,69
|4.515.060
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,81
|300.673.516
|% -4,23
|
|SISE
|5,93
|163.369.381
|% 3,13
|
|ASELS
|15,00
|153.555.849
|% -1,77
|
|GARAN
|6,51
|103.261.077
|% 0,62
|
|AKBNK
|4,71
|90.862.491
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,81
|300.673.516
|% -4,23
|
|TSKB
|1,02
|35.370.124
|% -1,92
|
|SISE
|5,93
|163.369.381
|% 3,13
|
|IHLAS
|0,72
|20.213.564
|% -5,26
|
|KRDMD
|2,53
|62.788.290
|% -2,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5594
|9,6074
|% 0,97
|
|Frank
|7,9919
|8,0401
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9435
|1,9533
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|27,50
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
|