***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 10:46
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874578
BIST
12:301.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:307,4693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:308,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8683
En Düşük
8,7908
12:30467,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:30
|DNISI
|6,82
|2.002.066
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|70.620.125
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.309.249
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.949.609
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.060.835
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.662.247
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|537.152.015
|% 1,77
|
|PETKM
|4,22
|427.133.746
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,54
|380.014.902
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,53
|379.020.200
|% 5,52
|
|PGSUS
|47,50
|344.731.939
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,53
|379.020.200
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,54
|380.014.902
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|244.417.806
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|237.086.480
|% 3,20
|
|PETKM
|4,22
|427.133.746
|% -0,94
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4669
|7,4693
|% 0,28
|
|Euro
|8,8627
|8,8683
|% 0,71
|
|Sterlin
|9,5197
|9,5675
|% 0,08
|
|Frank
|8,1836
|8,2329
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9849
|1,9949
|% 0,26
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,77
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,38
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,38
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,00
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Seans Raporu
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