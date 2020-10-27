***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:03
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884231
BIST
11:281.141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:288,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1562
En Düşük
8,0708
11:289,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0874
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6406
En Düşük
9,5440
11:28498,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,30
|Açılış
|: 498,25
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,74
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:28
|KARTN
|1.498,20
|97.361.742
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|20.917.366
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|411.232
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.019.649
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|21.814.395
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|792.872.890
|% 4,69
|
|SISE
|6,37
|390.882.532
|% 1,11
|
|GARAN
|6,84
|382.163.777
|% 1,03
|
|ECILC
|7,38
|328.387.185
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,75
|255.719.386
|% 2,34
|
|TSKB
|2,01
|792.872.890
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,75
|255.719.386
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,66
|149.195.230
|% -1,19
|
|YKBNK
|2,13
|165.345.996
|% 1,91
|
|ALBRK
|1,59
|102.738.851
|% 1,92
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1467
|8,1562
|% 0,90
|
|Euro
|9,6280
|9,6396
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,5726
|10,6257
|% 0,72
|
|Frank
|8,9389
|8,9927
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1672
|2,1780
|% 0,84
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|41,01
|41,01
|0,18
|
Seans Raporu
11:28
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-
11:39HURGZ
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 618, 145 adet işlem
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11:38EGCYH
Yüzde -9.56 oranında düşüşle 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 608 adet işlem
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11:36BNTAS
Yüzde -6.74 oranında düşüşle 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 048, 846 adet işlem
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11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 02 artarak (% 0.24 ) 1, 261
-
11:35XU100
Endeks 1, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 6, 259.00 milyon TL de