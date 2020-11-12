***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:55
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888129
BIST
15:481.288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.278
15:487,7225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0720
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
15:489,1178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0710
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
15:48464,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,86
|Açılış
|: 464,14
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler15:48
|BFREN
|1.145,80
|43.313.049
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.446.133
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|96.979.190
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.116.827
|% 9,97
|
|BRYAT
|195,40
|113.176.879
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|GARAN
|8,80
|7.616.223.535
|% 3,53
|
|YKBNK
|2,87
|2.602.210.578
|% 2,50
|
|KRDMD
|4,18
|2.580.683.476
|% 5,56
|
|THYAO
|11,86
|2.020.950.345
|% 0,68
|
|AKBNK
|6,36
|1.844.702.083
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,87
|2.602.210.578
|% 2,50
|
|GARAN
|8,80
|7.616.223.535
|% 3,53
|
|KRDMD
|4,18
|2.580.683.476
|% 5,56
|
|EKGYO
|1,92
|612.935.716
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,36
|1.844.702.083
|% 2,25
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7127
|7,7225
|% -0,92
|
|Euro
|9,1001
|9,1178
|% -0,77
|
|Sterlin
|10,0774
|10,1280
|% -1,84
|
|Frank
|8,3660
|8,4164
|% -1,17
|
|Riyal
|2,0439
|2,0541
|% -1,33
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|7,64
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.132
|-68,00
|
|Tam
|3.063
|3.143
|-74,59
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-36,08
|
|Çeyrek
|743
|760
|-18,04
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|