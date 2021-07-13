***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:22
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950550
BIST
10:371.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:378,6224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:3710,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0263
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:37502,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 502,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:37
|YAPRK
|33,20
|5.590.534
|% 7,65
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|IZTAR
|18,78
|1.155.152
|% 5,03
|
|FADE
|14,16
|13.849.537
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.633.605
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|EUKYO
|6,93
|1.549.819
|% -6,73
|
|GARAN
|8,59
|231.881.352
|% -0,58
|
|THYAO
|13,16
|136.081.251
|% -0,60
|
|PETKM
|5,33
|100.479.868
|% 0,76
|
|SASA
|26,30
|87.240.814
|% -0,60
|
|KRDMD
|7,16
|82.408.465
|% -0,28
|
|PEKGY
|1,08
|39.995.409
|% -4,42
|
|YKBNK
|2,26
|78.039.395
|% -0,44
|
|GARAN
|8,59
|231.881.352
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,80
|35.328.163
|% -0,55
|
|PETKM
|5,33
|100.479.868
|% 0,76
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6212
|8,6224
|% -0,15
|
|Euro
|10,2229
|10,2264
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% -0,23
|
|Frank
|9,3804
|9,4369
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,16
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,62
|
|Altın Gr.
|502
|503
|1,04
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,25
|