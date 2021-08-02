***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2021 16:31
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954171
BIST
17:491.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:498,3593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0788
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:499,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0953
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:49487,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,74
|Açılış
|: 487,50
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:49
|IDGYO
|3,30
|75.012.729
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.248
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|INTEM
|39,56
|15.511.041
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|3.455.377
|% 9,94
|
|METUR
|6,14
|138.688.217
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|807.363.274
|% -9,85
|
|KARYE
|9,85
|115.698.835
|% -9,63
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|EMKEL
|2,50
|94.388.719
|% -7,75
|
|GARAN
|8,57
|901.406.560
|% 0,59
|
|KARSN
|4,12
|807.363.274
|% -9,85
|
|ASELS
|15,93
|717.363.199
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,41
|619.483.191
|% 0,84
|
|THYAO
|12,90
|536.073.046
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,41
|619.483.191
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,81
|342.129.700
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|807.363.274
|% -9,85
|
|ODAS
|1,32
|236.584.904
|% -1,07
|
|CEMAS
|1,34
|225.176.200
|% 1,52
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3562
|8,3593
|% -0,93
|
|Euro
|9,9309
|9,9412
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,5837
|11,6418
|% -0,96
|
|Frank
|9,1977
|9,2531
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% -0,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,55
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-1,61
|