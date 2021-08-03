***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:17
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954312
BIST
10:271.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.394
10:278,3113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:279,8816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0415
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:27484,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,15
|Açılış
|: 484,58
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,83
BIST En Aktif Hisseler10:27
|IDGYO
|3,63
|9.996.091
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|27.896.957
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|20.939.403
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|METUR
|5,77
|16.488.640
|% -6,03
|
|KUYAS
|2,59
|7.206.941
|% -5,13
|
|BURVA
|23,58
|3.463.899
|% -4,84
|
|BURCE
|19,23
|1.302.212
|% -4,80
|
|BMSCH
|8,65
|24.313.277
|% -4,42
|
|SISE
|7,74
|254.177.457
|% 0,26
|
|GARAN
|8,62
|223.203.997
|% 0,82
|
|EREGL
|19,69
|149.413.765
|% -0,05
|
|KARSN
|4,07
|108.548.920
|% -1,21
|
|ASELS
|15,95
|94.817.016
|% -0,56
|
|SISE
|7,74
|254.177.457
|% 0,26
|
|EKGYO
|1,81
|57.264.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,41
|67.661.686
|% -0,41
|
|KARSN
|4,07
|108.548.920
|% -1,21
|
|GARAN
|8,62
|223.203.997
|% 0,82
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3077
|8,3113
|% -0,44
|
|Euro
|9,8740
|9,8816
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,5486
|11,6065
|% -0,08
|
|Frank
|9,1684
|9,2236
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2140
|2,2251
|% -0,23
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,69
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|-0,27
|
Seans Raporu
10:27
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-
10:41BMSCH
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 549 adet işlem
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Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 165 adet işlem
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10:39
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