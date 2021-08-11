***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:36
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957316
BIST
17:281.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -19,00
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:288,6610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0624
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:2810,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0777
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:28485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 7,47
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MARKA
|5,06
|3.119.809
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.048.089
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.448
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.269.921
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.622.983
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,64
|99.417.130
|% -9,85
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,04
|1.888.611.749
|% 0,37
|
|GARAN
|9,04
|1.359.787.389
|% -0,77
|
|SISE
|8,35
|1.075.922.812
|% -0,48
|
|EREGL
|19,20
|1.063.727.047
|% -2,59
|
|GENIL
|16,30
|947.627.454
|% 3,62
|
|KRDMD
|8,04
|1.888.611.749
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,42
|421.708.557
|% -2,81
|
|GARAN
|9,04
|1.359.787.389
|% -0,77
|
|SISE
|8,35
|1.075.922.812
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|231.169.685
|% -0,54
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6622
|8,6646
|% 0,77
|
|Euro
|10,1598
|10,1874
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,9631
|12,0231
|% 0,95
|
|Frank
|9,3608
|9,4172
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3016
|2,3132
|% 0,79
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|15,48
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,76
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,96
|69,96
|-0,67
|
Seans Raporu
17:27
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