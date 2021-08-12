***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:15
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957510
BIST
11:311.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,10
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.431
En Düşük
1.420
11:318,5749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0500
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5598
11:3110,0881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0502
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:31483,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,89
|Açılış
|: 483,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,10
BIST En Aktif Hisseler11:31
|MARKA
|5,56
|2.885.601
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.139.747
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DOBUR
|19,50
|2.587.947
|% 9,37
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|EDATA
|14,30
|10.776.574
|% -9,21
|
|IDGYO
|3,30
|28.163.527
|% -9,09
|
|FADE
|8,81
|33.458.792
|% -8,42
|
|EDIP
|3,80
|21.481.210
|% -7,54
|
|FORMT
|1,23
|5.700.494
|% -5,38
|
|TUPRS
|98,10
|571.151.990
|% 1,66
|
|GARAN
|9,11
|406.221.032
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,96
|334.045.207
|% 1,02
|
|EREGL
|19,47
|288.718.777
|% 2,10
|
|PETKM
|5,92
|267.553.168
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,46
|146.761.780
|% 1,65
|
|PETKM
|5,92
|267.553.168
|% 2,60
|
|GARAN
|9,11
|406.221.032
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,96
|334.045.207
|% 1,02
|
|DAGI
|4,88
|145.291.664
|% 3,61
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5701
|8,5749
|% -0,58
|
|Euro
|10,0816
|10,0881
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,8572
|11,9167
|% -0,54
|
|Frank
|9,2629
|9,3187
|% -0,59
|
|Riyal
|2,2798
|2,2913
|% -0,56
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,34
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
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Seans Raporu
11:31
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