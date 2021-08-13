***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:00
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957843
BIST
12:111.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
12:118,5315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0093
|Açılış
|: 8,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
12:1110,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0378
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
12:11481,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 481,92
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler12:11
|VKING
|7,60
|4.226.180
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.405.764
|% 9,93
|
|GSDDE
|2,41
|14.415.257
|% 7,59
|
|RODRG
|16,47
|8.262.367
|% 6,95
|
|OZKGY
|4,31
|34.857.139
|% 6,16
|
|IDGYO
|2,95
|13.429.316
|% -9,79
|
|MARKA
|5,22
|9.716.068
|% -6,12
|
|KUYAS
|2,38
|4.531.794
|% -5,56
|
|EDATA
|16,13
|6.012.097
|% -4,27
|
|BASCM
|10,48
|2.651
|% -3,76
|
|GENIL
|14,83
|260.510.962
|% 4,00
|
|BIOEN
|29,20
|153.718.921
|% 0,34
|
|KOZAL
|105,10
|129.323.885
|% 0,48
|
|TKFEN
|14,66
|99.255.557
|% -2,59
|
|KZBGY
|16,52
|97.335.248
|% -0,36
|
|GENIL
|14,83
|260.510.962
|% 4,00
|
|DAGI
|4,35
|68.747.583
|% 2,59
|
|CEMAS
|1,27
|17.208.213
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|17.599.858
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,31
|34.857.139
|% 6,16
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5296
|8,5315
|% -0,11
|
|Euro
|10,0217
|10,0255
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,7441
|11,8030
|% -0,13
|
|Frank
|9,2118
|9,2673
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2683
|2,2797
|% -0,10
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|4,08
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|-2,00
|
|Tam
|3.187
|3.268
|-3,08
|
|Yarım
|1.540
|1.581
|-1,49
|
|Çeyrek
|773
|790
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,03
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|-0,37
|