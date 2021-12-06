***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 10:02
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981070
BIST
11:501.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
11:5013,7615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0429
|Açılış
|: 13,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
11:5015,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0284
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
11:50786,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,22
|Açılış
|: 786,31
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ACSEL
|22,66
|15.099.965
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|113.888
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.360.489
|% 9,99
|
|PCILT
|13,89
|2.016.925
|% 9,98
|
|PKENT
|4.924,50
|5.793.066
|% 9,97
|
|DOBUR
|154,80
|52.322
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|286.295
|% -9,99
|
|PRKAB
|51,45
|32.497.827
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|960.802
|% -9,95
|
|MIATK
|33,30
|149.833.037
|% -5,40
|
|GARAN
|11,87
|1.298.792.471
|% 1,80
|
|THYAO
|18,71
|598.878.405
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,50
|542.292.769
|% 1,74
|
|SISE
|13,13
|446.950.930
|% -0,91
|
|KRDMD
|9,34
|419.758.843
|% 0,11
|
|TSKB
|1,61
|282.670.383
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,50
|542.292.769
|% 1,74
|
|ODAS
|1,64
|242.294.379
|% 0,61
|
|GARAN
|11,87
|1.298.792.471
|% 1,80
|
|EKGYO
|2,39
|180.501.641
|% 0,84
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7547
|13,7615
|% 0,31
|
|Euro
|15,5316
|15,5646
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,1601
|18,2512
|% 0,28
|
|Frank
|14,8432
|14,9327
|% -0,28
|
|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 0,09
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,12
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.297
|33,00
|
|Tam
|5.188
|5.319
|136,50
|
|Yarım
|2.507
|2.573
|66,03
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|33,02
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|1,12
|