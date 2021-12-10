***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:41
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982584
BIST
10:322.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,15
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
10:3213,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0538
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:3215,6410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0452
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:32789,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,60
|Açılış
|: 790,07
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler10:30
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|8.374.197
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|EUHOL
|2,30
|18.445.866
|% 9,52
|
|NIBAS
|12,36
|64.072.018
|% 8,04
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|6.309.027
|% -9,82
|
|PCILT
|13,83
|50.919.840
|% -8,53
|
|THYAO
|22,76
|1.009.242.002
|% 3,45
|
|KRDMD
|10,61
|439.089.981
|% 1,05
|
|SISE
|15,75
|394.225.587
|% 2,27
|
|ASELS
|25,08
|306.586.739
|% 0,16
|
|PETKM
|9,11
|290.230.976
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,57
|281.035.423
|% 1,58
|
|TSKB
|1,63
|115.863.455
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,22
|71.236.544
|% -0,81
|
|ODAS
|1,61
|80.689.062
|% -1,23
|
|THYAO
|22,76
|1.009.242.002
|% 3,45
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8307
|13,8469
|% 0,43
|
|Euro
|15,6195
|15,6375
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,2603
|18,3519
|% 0,46
|
|Frank
|14,9200
|15,0099
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6818
|3,7003
|% 0,47
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,75
|
|Altın Gr.
|788
|789
|1,36
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|-0,35
|