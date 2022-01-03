***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.01.2022 10:00
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987731
BIST
12:451.913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 54,99
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.913
En Düşük
1.865
12:4513,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2146
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
12:4515,3266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,2203
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
12:45788,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,05
|Açılış
|: 788,72
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler12:45
|CRFSA
|42,02
|3.048.509
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.336.738
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|68.236.030
|% 9,73
|
|TOASO
|82,80
|332.605.823
|% 9,38
|
|SONME
|39,80
|408.268
|% 9,04
|
|DOBUR
|64,25
|781.023
|% -8,87
|
|NIBAS
|14,09
|15.905.895
|% -5,56
|
|RALYH
|12,64
|28.534.843
|% -4,60
|
|BAGFS
|16,72
|37.753.808
|% -4,46
|
|AKGRT
|10,22
|7.070.327
|% -3,58
|
|THYAO
|21,06
|905.454.795
|% 5,19
|
|GARAN
|11,48
|860.936.287
|% 1,86
|
|EREGL
|28,92
|658.564.078
|% 2,70
|
|YKBNK
|3,45
|538.487.594
|% 2,07
|
|SISE
|13,73
|468.110.526
|% 2,62
|
|YKBNK
|3,45
|538.487.594
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|140.425.800
|% 3,73
|
|GARAN
|11,48
|860.936.287
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,19
|133.605.199
|% 2,34
|
|TSKB
|1,47
|73.129.520
|% 2,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4326
|13,4691
|% 1,62
|
|Euro
|15,2279
|15,3266
|% 1,46
|
|Sterlin
|18,0975
|18,1883
|% 1,26
|
|Frank
|14,6562
|14,7445
|% 1,28
|
|Riyal
|3,5657
|3,5836
|% 1,30
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|-4,04
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.254
|5.333
|-1,00
|
|Tam
|5.221
|5.357
|-6,98
|
|Yarım
|2.523
|2.591
|-3,38
|
|Çeyrek
|1.266
|1.296
|-1,69
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,10
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,89
|