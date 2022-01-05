***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 10:26
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988867
BIST
10:181.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:1813,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0328
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:1815,2001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0483
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:18776,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -6,34
|Açılış
|: 776,45
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:18
|BALAT
|9,57
|244.776
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,07
|7.125.615
|% 9,81
|
|EKIZ
|7,31
|283.821
|% 8,94
|
|AGYO
|3,11
|22.902.970
|% 6,87
|
|ELITE
|24,48
|29.605.917
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,86
|8.373.497
|% -6,08
|
|RODRG
|17,00
|1.635.154
|% -5,03
|
|KRGYO
|8,27
|2.870.194
|% -4,72
|
|MAALT
|268,00
|1.298.598
|% -3,35
|
|THYAO
|23,06
|398.896.055
|% 1,14
|
|EREGL
|29,90
|236.484.992
|% -1,06
|
|BIMAS
|68,75
|223.939.129
|% 1,55
|
|GARAN
|11,42
|158.893.250
|% -0,09
|
|TSPOR
|7,48
|145.715.480
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,26
|81.647.919
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,48
|145.715.480
|% 2,19
|
|TSKB
|1,47
|28.044.728
|% -0,68
|
|DOHOL
|2,94
|52.567.820
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|60.826.778
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4049
|13,4403
|% 0,24
|
|Euro
|15,1409
|15,2001
|% 0,32
|
|Sterlin
|17,9498
|18,0398
|% -0,72
|
|Frank
|14,4741
|14,5613
|% -0,66
|
|Riyal
|3,5286
|3,5463
|% -0,84
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-0,07
|
|Altın Gr.
|779
|779
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,85
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|0,09
|