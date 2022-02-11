***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 10:00
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001010
BIST
17:192.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:1913,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
17:1915,4067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0579
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:19794,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,57
|Açılış
|: 794,41
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PKENT
|653,80
|13.118.294
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.486.594
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.435.987
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|9.071.952
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|78.091.999
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.727.419
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,43
|261.607.974
|% -9,63
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|29,66
|7.014.415.165
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,96
|1.951.331.875
|% 1,18
|
|EREGL
|29,14
|1.924.747.804
|% -1,09
|
|TUPRS
|195,50
|1.388.942.718
|% 2,89
|
|SISE
|13,87
|1.339.540.147
|% -0,36
|
|THYAO
|29,66
|7.014.415.165
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,10
|888.266.396
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|433.747.159
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,96
|1.951.331.875
|% 1,18
|
|MOBTL
|1,93
|249.613.165
|% 9,66
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5121
|13,5208
|% 0,04
|
|Euro
|15,3942
|15,4067
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,2877
|18,3794
|% 0,14
|
|Frank
|14,5259
|14,6134
|% 0,04
|
|Riyal
|3,5898
|3,6078
|% -0,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|2,56
|
|Altın Gr.
|793
|794
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|0,87
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33GMTAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 162 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 2, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 27, 877.00 milyon TL de
-
17:31MOBTL
Yüzde 9.66 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 293, 827 adet işlem
-
17:30OZGYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 407, 468 adet işlem
-
17:29INTEM
Yüzde 9.43 oranında artışla 111.40 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 418 adet işlem