***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
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18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
0
En Düşük
0
18:0513,7626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1000
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
18:0515,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0861
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
18:05844,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,16
|Açılış
|: 844,41
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|43,78
|29.166.556
|% 250,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 0,00
|
|SAMAT
|6,05
|12.261.087
|% 0,00
|
|TSGYO
|3,39
|31.576.586
|% 0,00
|
|TRGYO
|5,84
|78.078.833
|% 0,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 0,00
|
|SAMAT
|6,05
|12.261.087
|% 0,00
|
|YAPRK
|33,26
|10.000.741
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,00
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,00
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 0,00
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7535
|13,7630
|% 0,73
|
|Euro
|15,5547
|15,5721
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,6508
|18,7443
|% 0,65
|
|Frank
|14,9603
|15,0504
|% 0,76
|
|Riyal
|3,6569
|3,6753
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|3,86
|
|Altın Gr.
|845
|845
|7,88
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,18
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|
Seans Raporu
18:05
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