***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 12:45
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006773
BIST
12:542.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 35,95
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
12:5414,1478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0580
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1512
En Düşük
13,9691
12:5415,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0347
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
12:54876,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,00
|Açılış
|: 876,27
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler12:54
|BUCIM
|2,02
|6.027.730
|% 13,48
|
|PKENT
|374,00
|8.390.687
|% 10,00
|
|DOBUR
|77,00
|7.235.226
|% 8,53
|
|KOZAL
|126,60
|679.935.898
|% 8,02
|
|PRKAB
|46,92
|27.308.205
|% 7,86
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,38
|48.890.517
|% -6,37
|
|KONKA
|10,58
|95.270.183
|% -4,51
|
|HLGYO
|1,64
|20.110.570
|% -3,53
|
|KRDMD
|13,25
|1.552.108.952
|% 3,03
|
|THYAO
|26,12
|1.410.614.962
|% 0,54
|
|ASELS
|24,16
|1.262.481.884
|% 5,23
|
|EREGL
|35,54
|916.436.211
|% 3,07
|
|KOZAL
|126,60
|679.935.898
|% 8,02
|
|KRDMD
|13,25
|1.552.108.952
|% 3,03
|
|YKBNK
|3,68
|279.251.222
|% 0,82
|
|THYAO
|26,12
|1.410.614.962
|% 0,54
|
|PETKM
|7,85
|415.312.196
|% 2,75
|
|ASELS
|24,16
|1.262.481.884
|% 5,23
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1407
|14,1478
|% 0,41
|
|Euro
|15,6890
|15,7439
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,8531
|18,9476
|% 0,17
|
|Frank
|15,3057
|15,3979
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7559
|3,7748
|% 0,32
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,45
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,67
|
|Cumhuriyet
|5.815
|5.903
|-1,00
|
|Tam
|5.793
|5.938
|11,26
|
|Yarım
|2.800
|2.872
|5,45
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,03
|
|B. Petrol
|116
|116
|3,11
|