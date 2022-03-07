***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 10:06
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007682
BIST
10:061.982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -8,69
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:0614,2803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0661
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:0615,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0086
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:06910,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 11,51
|Açılış
|: 910,75
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ULUUN
|7,98
|11.932.920
|% 8,28
|
|KERVT
|4,09
|2.501.403
|% 6,79
|
|SANEL
|9,49
|198.517
|% 6,63
|
|PETUN
|23,40
|3.456.991
|% 6,07
|
|CMBTN
|186,50
|741.083
|% 3,96
|
|USAK
|1,52
|11.911.527
|% -7,32
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|GWIND
|6,92
|3.117.049
|% -4,95
|
|PKENT
|345,10
|874.628
|% -4,93
|
|BASCM
|3,38
|2.343.304
|% -4,52
|
|ASELS
|24,64
|70.771.895
|% 1,82
|
|GARAN
|11,88
|69.038.263
|% 0,25
|
|PETKM
|8,11
|63.110.529
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,50
|59.892.872
|% -0,15
|
|THYAO
|24,86
|51.924.068
|% -1,74
|
|USAK
|1,52
|11.911.527
|% -7,32
|
|PETKM
|8,11
|63.110.529
|% 1,37
|
|ODAS
|1,45
|9.596.582
|% -0,68
|
|GARAN
|11,88
|69.038.263
|% 0,25
|
|DOHOL
|2,90
|16.227.262
|% 0,35
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2691
|14,2803
|% 0,47
|
|Euro
|15,5480
|15,5846
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8386
|18,9331
|% 0,33
|
|Frank
|15,4637
|15,5568
|% 0,14
|
|Riyal
|3,7982
|3,8173
|% 0,55
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|15,76
|
|Altın Gr.
|911
|912
|12,46
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|130
|130
|11,39
|