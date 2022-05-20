***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 14:47
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031449
BIST
16:122.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,75
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
16:1215,9154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0735
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
16:1216,8348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
16:12943,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,61
|Açılış
|: 943,12
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler16:10
|IMASM
|46,90
|19.865.455
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.447.804
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|4.986.675
|% 9,73
|
|SMART
|5,92
|22.949.508
|% 8,62
|
|SANKO
|10,95
|15.685.071
|% -6,65
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,09
|27.255.461
|% -6,36
|
|SMRTG
|21,66
|125.834.613
|% -6,31
|
|RHEAG
|1,90
|1.621.444
|% -5,94
|
|ASELS
|23,12
|2.591.414.731
|% 3,96
|
|GARAN
|15,84
|2.547.213.150
|% 1,21
|
|THYAO
|42,84
|1.973.430.670
|% 1,04
|
|SISE
|19,51
|1.425.185.657
|% -2,01
|
|AKBNK
|8,10
|1.276.081.714
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,38
|1.234.331.069
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,61
|545.361.819
|% -0,38
|
|SKBNK
|1,19
|217.324.238
|% 1,71
|
|GARAN
|15,84
|2.547.213.150
|% 1,21
|
|AKBNK
|8,10
|1.276.081.714
|% -0,12
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9112
|15,9154
|% 0,46
|
|Euro
|16,8149
|16,8348
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,8042
|19,9036
|% 0,31
|
|Frank
|16,2831
|16,3812
|% 0,17
|
|Riyal
|4,2316
|4,2528
|% 0,27
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,22
|
|Altın Gr.
|946
|946
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.237
|6.394
|-7,65
|
|Yarım
|3.014
|3.093
|-3,70
|
|Çeyrek
|1.512
|1.546
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,34
|