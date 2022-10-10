***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2022 10:44
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069558
BIST
11:233.600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 32,62
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.601
En Düşük
3.566
11:2318,5892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0268
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:2318,0179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0838
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
18,0034
11:231.005,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,53
|Açılış
|: 1.005,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,77
BIST En Aktif Hisseler11:21
|CRFSA
|44,32
|80.106.965
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|197.298.500
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.299.019
|% 9,94
|
|HUNER
|5,66
|131.100.004
|% 9,27
|
|TRCAS
|18,98
|87.592.725
|% 9,21
|
|MARTI
|4,50
|77.625.894
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|301.658
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.242.164
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|AKENR
|3,23
|60.435.907
|% -5,56
|
|THYAO
|85,50
|2.386.556.163
|% 1,54
|
|SASA
|86,35
|1.153.695.276
|% -0,80
|
|ASELS
|32,14
|890.429.985
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,33
|888.582.410
|% 0,70
|
|SISE
|29,98
|843.516.801
|% 0,74
|
|EKGYO
|4,33
|888.582.410
|% 0,70
|
|YKBNK
|8,19
|438.024.319
|% 0,61
|
|PETKM
|14,67
|729.347.643
|% 0,89
|
|AKFGY
|3,74
|180.509.745
|% 7,16
|
|KRDMD
|12,93
|611.353.479
|% 1,81
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,5848
|% -0,17
|
|Euro
|18,0052
|18,0231
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4735
|20,5762
|% -0,51
|
|Frank
|18,5305
|18,6421
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,20
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,56
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,09
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.758
|6.812
|-119,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,71
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,29
|
|B. Petrol
|97,37
|97,37
|-0,55
|
Seans Raporu
11:21
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11:36KONTR
Yüzde 7.93 oranında artışla 80.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 510, 130 adet işlem
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11:35JANTS
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Endeks 3, 597 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 19, 397.00 milyon TL de
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11:33EDATA
Yüzde 4.65 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 085, 085 adet işlem
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11:32YEOTK
Yüzde 4.11 oranında artışla 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 643 adet işlem