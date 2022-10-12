***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 10:03
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071034
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
0
En Düşük
0
18:0518,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0358
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
18:051.000,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.000,55
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|64,00
|1.117.962.561
|% 187,45
|
|HURGZ
|2,62
|42.931.173
|% 0,00
|
|ESCAR
|50,25
|27.041.312
|% 0,00
|
|CONSE
|5,73
|334.863.012
|% 0,00
|
|ENSRI
|20,30
|65.534.595
|% 0,00
|
|ACSEL
|65,30
|73.438.413
|% 0,00
|
|ADEL
|36,52
|7.327.945
|% 0,00
|
|ADESE
|1,03
|63.336.292
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,10
|602.533.279
|% 0,00
|
|AFYON
|4,97
|73.844.098
|% 0,00
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 0,00
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% 0,00
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 0,00
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5866
|% 0,01
|
|Euro
|18,0710
|18,0873
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,3903
|20,4926
|% 0,28
|
|Frank
|18,6091
|18,7212
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|8,23
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.728
|6.792
|24,00
|
|Yarım
|3.278
|3.320
|11,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|0,43
|