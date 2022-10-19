***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 10:09
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072804
BIST
13:083.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 38,17
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:0818,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:0818,2402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0886
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2314
13:08980,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,53
|Açılış
|: 980,72
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler13:08
|GESAN
|149,60
|460.068.838
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|284.107.008
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.930.104
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.336.292
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.621.794
|% 9,94
|
|KIMMR
|6,80
|5.368.369
|% -5,82
|
|AKFGY
|4,18
|231.567.479
|% -5,64
|
|SEGYO
|1,59
|121.821.821
|% -5,36
|
|HKTM
|72,60
|43.242.566
|% -4,10
|
|EKIZ
|13,72
|335.799
|% -3,38
|
|THYAO
|97,70
|3.428.878.530
|% 0,46
|
|ODAS
|8,25
|3.276.013.941
|% -1,43
|
|AKBNK
|15,46
|1.941.008.077
|% 2,45
|
|YKBNK
|9,60
|1.822.440.073
|% 2,24
|
|TUPRS
|358,20
|1.616.707.321
|% -0,17
|
|ODAS
|8,25
|3.276.013.941
|% -1,43
|
|EKGYO
|4,45
|877.120.331
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,60
|1.822.440.073
|% 2,24
|
|AKBNK
|15,46
|1.941.008.077
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,70
|1.128.427.166
|% 2,43
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5881
|18,5921
|% 0,04
|
|Euro
|18,2316
|18,2402
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,9168
|21,0217
|% -0,31
|
|Frank
|18,5238
|18,6354
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% -0,01
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-9,91
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.647
|6.725
|-39,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|90,57
|90,57
|0,54
|