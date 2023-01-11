***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:59
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100314
BIST
15:044.843
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -144,59
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:0418,7822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:0420,1542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:041.136,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.136,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:02
|SDTTR
|56,65
|6.294.212
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.503.918
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.417.431
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,43
|288.794.959
|% 7,53
|
|MIPAZ
|11,52
|24.160.259
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|349.161.453
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|368.408.013
|% -9,99
|
|CEOEM
|18,31
|26.914.023
|% -9,98
|
|THYAO
|129,10
|6.168.170.370
|% -1,60
|
|EREGL
|37,72
|4.378.717.427
|% -0,37
|
|ASELS
|55,10
|3.775.943.430
|% -5,25
|
|KOZAL
|546,00
|3.318.067.165
|% -3,02
|
|KRDMD
|17,77
|3.267.674.481
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,35
|2.297.016.995
|% -1,76
|
|YKBNK
|9,01
|2.205.428.257
|% -5,46
|
|KRDMD
|17,77
|3.267.674.481
|% -2,04
|
|KATMR
|2,12
|348.159.800
|% -8,62
|
|SKBNK
|2,62
|429.808.819
|% -4,03
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7663
|18,7908
|% 0,09
|
|Euro
|20,1531
|20,1657
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6972
|22,8110
|% -0,21
|
|Frank
|20,2040
|20,3258
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% -0,02
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|5,15
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.645
|7.760
|26,00
|
|Tam
|7.685
|7.741
|6,00
|
|Yarım
|3.733
|3.787
|3,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,19
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|