***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2023 11:11
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102465
BIST
14:575.138
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 153,31
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:5718,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:5720,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:571.158,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.158,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:57
|SDTTR
|75,35
|346.195.684
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.318.655
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.584.928
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.236.482
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.918.513
|% 10,00
|
|ODAS
|8,73
|2.432.107.003
|% -5,52
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|263,00
|11.936.687
|% -4,36
|
|ADEL
|111,70
|8.751.463
|% -3,71
|
|THYAO
|143,30
|6.347.372.032
|% 6,38
|
|KOZAL
|570,20
|3.586.991.107
|% 7,38
|
|TUPRS
|537,20
|3.088.383.283
|% 5,29
|
|EREGL
|40,74
|3.041.317.014
|% 0,94
|
|ASELS
|57,90
|3.010.668.327
|% 4,80
|
|ODAS
|8,73
|2.432.107.003
|% -5,52
|
|EKGYO
|8,01
|2.126.181.111
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,49
|1.601.528.886
|% 3,04
|
|KRDMD
|18,93
|2.804.665.088
|% 1,39
|
|PETKM
|18,27
|2.132.701.941
|% 2,81
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7862
|18,7959
|% 0,07
|
|Euro
|20,3405
|20,3525
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8656
|22,9802
|% -0,20
|
|Frank
|20,2030
|20,3247
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9874
|5,0125
|% 0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-51,00
|
|Tam
|7.844
|7.900
|90,00
|
|Yarım
|3.822
|3.866
|44,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|-0,33
|
Seans Raporu
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