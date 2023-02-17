***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:03
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114671
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
0
En Düşük
0
18:0518,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,0618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0872
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
18:051.106,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.106,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.800,10
|14.957.194
|% 5,94
|
|AFYON
|10,00
|22.127.720
|% 5,49
|
|TSPOR
|3,84
|58.506.958
|% 3,78
|
|KAPLM
|87,00
|87
|% 2,65
|
|TETMT
|234,90
|5.763.831
|% 2,17
|
|KOZAL
|24,40
|3.613.786
|% -95,35
|
|TCELL
|33,50
|1.446.458.513
|% -5,10
|
|TRGYO
|13,80
|67.349.221
|% -4,83
|
|TDGYO
|10,01
|4.336.337
|% -3,93
|
|KARYE
|23,00
|35.144
|% -3,28
|
|THYAO
|138,30
|9.267.066.143
|% -1,21
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 0,00
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% 0,00
|
|SISE
|45,26
|4.125.642.078
|% 0,00
|
|PGSUS
|480,60
|3.337.516.839
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,00
|2.061.074.195
|% -1,32
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,33
|485.280.781
|% -2,63
|
|SKBNK
|2,58
|359.518.538
|% 0,00
|
|PETKM
|15,42
|2.052.427.582
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8600
|18,8640
|% 0,09
|
|Euro
|20,0558
|20,0618
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,4527
|22,5653
|% -0,35
|
|Frank
|20,2004
|20,3221
|% -0,38
|
|Riyal
|5,0129
|5,0380
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-12,72
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-7,01
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.520
|7.594
|-62,00
|
|Yarım
|3.674
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
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