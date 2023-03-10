***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 12:07
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122682
BIST
15:005.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -21,49
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
15:0018,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
15:0020,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
15:001.118,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.118,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ERCB
|126,50
|214.728.207
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.791.087
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.143.991
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.491.106
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|TERA
|26,00
|57.054.454
|% -7,87
|
|MERCN
|33,44
|80.730.178
|% -7,57
|
|PENTA
|35,52
|81.807.922
|% -5,53
|
|EREGL
|41,16
|5.444.435.243
|% -4,23
|
|ISCTR
|14,68
|3.495.724.878
|% 3,38
|
|OYAKC
|47,00
|3.156.151.120
|% 0,26
|
|ASTOR
|52,15
|2.978.732.682
|% 6,43
|
|KRDMD
|21,14
|2.512.882.593
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,68
|3.495.724.878
|% 3,38
|
|ADESE
|1,65
|295.838.395
|% 4,43
|
|YKBNK
|11,80
|2.065.880.413
|% 0,60
|
|EREGL
|41,16
|5.444.435.243
|% -4,23
|
|KRDMD
|21,14
|2.512.882.593
|% 1,15
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9592
|18,9674
|% 0,08
|
|Euro
|20,0745
|20,0801
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6870
|22,8008
|% 0,69
|
|Frank
|20,3652
|20,4879
|% 0,74
|
|Riyal
|5,0367
|5,0619
|% 0,06
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|33,00
|
|Tam
|7.587
|7.638
|8,00
|
|Yarım
|3.706
|3.738
|4,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,04
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|-0,51
|