***KUYAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
30.06.2020 16:20
***KUYAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
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Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/06/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
30/06/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere KUYAS.TE pay sırasında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışının takası BUGÜN (30/06/2020) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853496
BIST
17:37116.685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 841,63
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:376,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:377,6979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:37391,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,09
|Açılış
|: 391,81
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,95
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.365.703
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.074.388
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.742.801
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.875.659
|% 9,98
|
|AKGUV
|3,20
|42.467.773
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,87
|668.471.295
|% -9,49
|
|GLBMD
|4,48
|19.316.986
|% -7,05
|
|ULAS
|6,00
|10.426.474
|% -6,54
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|KRDMD
|3,28
|2.538.614.393
|% 5,13
|
|EKGYO
|2,02
|2.124.698.441
|% 5,21
|
|GARAN
|8,52
|1.198.318.224
|% -0,12
|
|THYAO
|12,52
|842.245.696
|% 0,48
|
|KARSN
|2,95
|805.076.119
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,02
|2.124.698.441
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,28
|2.538.614.393
|% 5,13
|
|IHLGM
|1,67
|628.602.489
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,44
|424.311.683
|% 2,86
|
|KARSN
|2,95
|805.076.119
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4365
|8,4788
|% 0,36
|
|Frank
|7,1945
|7,2378
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|5,05
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.547
|-3,60
|
|Tam
|2.603
|2.614
|-3,70
|
|Yarım
|1.264
|1.278
|-1,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|-0,65
|
Seans Raporu
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 646, 52 artarak (% 0.60 ) 108, 446
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17:51
BURVA, DESA, KATMR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51
ISATR, TSPOR, RTALB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:50KRDMB
Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 218, 929 adet işlem
-
17:49SAMAT
Yüzde 6.74 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 005, 045 adet işlem