***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.08.2021 09:09
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958185
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
0
En Düşük
0
18:058,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5480
|
8,5318
En Düşük
8,4853
18:0510,0356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0168
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0500
|
10,0779
En Düşük
10,0160
18:05485,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,47
|Açılış
|: 485,43
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
483,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,63
|426.983
|% 0,00
|
|BASGZ
|18,36
|345.875.051
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,36
|5.271.052
|% 0,00
|
|DAGI
|4,25
|195.663.539
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,57
|6.319.271
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,63
|426.983
|% 0,00
|
|BASGZ
|18,36
|345.875.051
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,36
|5.271.052
|% 0,00
|
|DAGI
|4,25
|195.663.539
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,57
|6.319.271
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 0,00
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 0,00
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 0,00
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 0,00
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 0,00
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5041
|8,5066
|% -0,12
|
|Euro
|10,0283
|10,0356
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,7371
|11,7959
|% -0,32
|
|Frank
|9,2443
|9,3000
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2598
|2,2711
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,55
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|-1,12
|