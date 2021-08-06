***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.08.2021 14:06
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hikmet Yurtbay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955327
BIST
16:061.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:068,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0981
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:0610,1632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0563
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:06491,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,59
|Açılış
|: 491,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,72
BIST En Aktif Hisseler16:04
|KTSKR
|35,44
|54.192.798
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|775.965.763
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.468.318
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.573.814
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|109.298.951
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.360.407
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.649.025
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|93.844.932
|% -9,38
|
|KARYE
|10,72
|100.839.737
|% -6,78
|
|GARAN
|9,27
|1.689.030.198
|% 0,11
|
|GENIL
|13,00
|775.965.763
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|654.675.612
|% 1,78
|
|THYAO
|12,75
|609.506.993
|% -0,08
|
|SASA
|29,96
|596.030.122
|% 1,01
|
|GARAN
|9,27
|1.689.030.198
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,46
|272.257.330
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|192.058.383
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|293.796.534
|% -4,68
|
|SISE
|8,01
|654.675.612
|% 1,78
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6160
|8,6189
|% 1,16
|
|Euro
|10,1529
|10,1604
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9387
|11,9985
|% 0,91
|
|Frank
|9,4209
|9,4776
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% 1,12
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-31,09
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|-23,00
|
|Tam
|3.245
|3.330
|-19,81
|
|Yarım
|1.568
|1.611
|-9,58
|
|Çeyrek
|787
|806
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,14
|72,14
|0,85
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:16DZGYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 929, 601 adet işlem
-
16:15AGYO
Yüzde -9.75 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 388, 021 adet işlem
-
16:14TRILC
Yüzde -52.22 oranında düşüşle 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 468, 222 adet işlem
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 69 kaybederek (% -0.29 ) 1, 261