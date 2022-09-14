***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:26
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.09.2022
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062963
BIST
12:313.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -98,21
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:3118,2579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:3118,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:311.000,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.000,12
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:29
|PAGYO
|23,12
|9.229.780
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|73.372.352
|% 9,70
|
|DESA
|31,48
|31.544.527
|% 9,15
|
|TSKB
|6,03
|27.623.855
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.948.309
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|31.607.451
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.213.680.078
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.400.241.666
|% -9,97
|
|THYAO
|70,85
|2.302.856.776
|% -0,35
|
|ASELS
|29,86
|1.918.721.970
|% -0,47
|
|AKBNK
|14,19
|1.385.118.854
|% -9,96
|
|EREGL
|29,86
|1.338.045.379
|% -2,10
|
|EKGYO
|4,34
|1.070.589.956
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.400.241.666
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.171.672.787
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|174.512.442
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.948.309
|% -10,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2543
|18,2574
|% 0,04
|
|Euro
|18,2800
|18,2914
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0263
|21,1318
|% 0,55
|
|Frank
|18,9185
|19,0325
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|5,00
|
|Tam
|6.759
|6.811
|-5,00
|
|Yarım
|3.294
|3.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,54
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,11
|
Seans Raporu
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12:26
RAYSG, HURGZ, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ZPX30, KRDMB, KRDMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında