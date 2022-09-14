***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:29
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062966
BIST
18:103.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.715
En Düşük
3.427
18:1018,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
18:1018,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
18:10999,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 999,30
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|MAKIM
|15,51
|24.986.399
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,22
|182.614.282
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,00
|40.113.253
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,25
|43.809.489
|% 0,00
|
|MAKIM
|15,51
|24.986.399
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,22
|182.614.282
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% 0,00
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2470
|18,2568
|% 0,04
|
|Euro
|18,2149
|18,2225
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9248
|21,0297
|% 0,06
|
|Frank
|18,9121
|19,0261
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,70
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,02
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.746
|6.819
|3,00
|
|Yarım
|3.287
|3.334
|2,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|-0,55
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO