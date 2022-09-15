***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.09.2022 09:23
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063256
BIST
10:213.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 33,56
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.452
10:2118,2692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
10:2118,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0462
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
10:21989,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,57
|Açılış
|: 989,97
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|COSMO
|46,50
|276.675
|% 8,14
|
|ULUFA
|5,14
|36.305.507
|% 7,98
|
|ANELE
|3,62
|12.000.475
|% 7,74
|
|YBTAS
|37.900,00
|37.900
|% 7,61
|
|ROYAL
|6,03
|2.297.298
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|12.476.664
|% -10,00
|
|ATSYH
|127,40
|2.195.939
|% -9,96
|
|INVEO
|22,80
|52.529.541
|% -4,92
|
|ASUZU
|228,90
|57.237.129
|% -4,03
|
|ASELS
|34,26
|1.257.932.749
|% 3,82
|
|HALKB
|12,03
|1.099.284.314
|% -1,88
|
|ISCTR
|10,18
|861.276.069
|% 0,10
|
|VAKBN
|13,21
|807.888.303
|% 3,04
|
|GARAN
|26,70
|702.696.883
|% 0,30
|
|HALKB
|12,03
|1.099.284.314
|% -1,88
|
|ISCTR
|10,18
|861.276.069
|% 0,10
|
|YKBNK
|7,90
|627.153.028
|% 0,51
|
|EKGYO
|4,48
|316.602.825
|% 1,36
|
|VAKBN
|13,21
|807.888.303
|% 3,04
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2517
|18,2692
|% 0,22
|
|Euro
|18,2358
|18,2508
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9901
|21,0954
|% 0,02
|
|Frank
|18,8838
|18,9976
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8432
|4,8675
|% 0,15
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-10,44
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.696
|6.765
|-27,00
|
|Yarım
|3.263
|3.307
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-0,34
|