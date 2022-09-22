***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.09.2022 10:09
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064622
BIST
10:053.245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,24
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.255
En Düşük
3.244
10:0518,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3808
En Düşük
18,3174
10:0518,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1260
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1618
En Düşük
18,0126
10:05977,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -8,90
|Açılış
|: 977,61
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:02
|SEYKM
|9,95
|31.363.957
|% 43,90
|
|AKSEN
|31,24
|9.333.887
|% 5,19
|
|CEOEM
|11,85
|182.099
|% 3,95
|
|SNPAM
|15,82
|1.096.621
|% 3,74
|
|BAGFS
|22,54
|117.827.162
|% 3,11
|
|BRKO
|2,07
|398.885
|% -3,27
|
|GLBMD
|11,65
|24.407
|% -1,69
|
|KOZAL
|194,90
|1.223.752.343
|% -1,17
|
|KAPLM
|72,90
|84.418
|% -0,82
|
|ARSAN
|6,11
|36.192.529
|% -0,81
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% 0,00
|
|ASELS
|31,12
|4.584.597.326
|% 0,13
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|HALKB
|8,05
|2.409.629.701
|% 0,00
|
|TUPRS
|306,30
|1.473.937.817
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% 0,00
|
|HALKB
|8,05
|2.409.629.701
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,56
|232.276.224
|% 0,00
|
|ASELS
|31,12
|4.584.597.326
|% 0,13
|
|KRDMD
|12,59
|1.111.670.368
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3559
|18,3733
|% 0,25
|
|Euro
|18,1094
|18,1272
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,5283
|20,6313
|% -0,33
|
|Frank
|18,9580
|19,0722
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8646
|4,8890
|% 0,15
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-13,89
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-7,64
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.645
|6.725
|-71,00
|
|Yarım
|3.238
|3.288
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,12
|
|B. Petrol
|89,91
|89,91
|0,08
|