***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.10.2022 09:13
arak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071017
BIST
13:493.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -18,58
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:4918,5931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:4918,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:49997,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,91
|Açılış
|: 997,86
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:49
|USAK
|3,74
|73.558.470
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.251.787
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|586.269.319
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|900.691.247
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.208.350
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.208.350
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,08
|28.467.246
|% -5,62
|
|KTSKR
|37,84
|298.146.263
|% -5,16
|
|RODRG
|31,98
|3.447.623
|% -4,54
|
|THYAO
|85,55
|3.507.844.523
|% 1,24
|
|ASELS
|32,50
|1.657.093.704
|% 0,74
|
|ISCTR
|8,34
|1.382.885.894
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,30
|1.306.189.600
|% -0,12
|
|SASA
|82,65
|1.303.542.850
|% -2,88
|
|EKGYO
|4,25
|843.070.780
|% -1,39
|
|ISCTR
|8,34
|1.382.885.894
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,30
|1.306.189.600
|% -0,12
|
|AKFGY
|4,04
|407.161.188
|% -1,46
|
|KLGYO
|1,69
|136.205.885
|% 6,29
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5853
|18,5931
|% 0,04
|
|Euro
|18,0656
|18,0762
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5191
|20,6220
|% 0,91
|
|Frank
|18,5964
|18,7085
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,02
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,07
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.796
|20,00
|
|Tam
|6.721
|6.773
|5,00
|
|Yarım
|3.275
|3.310
|1,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,02
|
|B. Petrol
|94,51
|94,51
|0,22
|