***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.11.2022 09:14
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079682
BIST
13:354.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 101,36
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
13:3518,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
13:3519,1601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0601
|Açılış
|: 19,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
13:351.050,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.050,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler13:33
|BIOEN
|17,16
|158.505.337
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.347.600
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|140.137.666
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|635.438.706
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|35.583.673
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|661.737.216
|% -9,93
|
|ORMA
|58,40
|708.742
|% -7,30
|
|COSMO
|90,35
|2.412.463
|% -5,89
|
|FENER
|66,45
|286.203.746
|% -5,88
|
|HLGYO
|4,34
|201.274.345
|% -4,62
|
|THYAO
|110,40
|5.319.700.476
|% -0,99
|
|ASELS
|40,66
|2.448.919.796
|% 4,63
|
|EREGL
|37,56
|2.370.418.202
|% 2,90
|
|ODAS
|11,61
|1.947.975.049
|% 7,40
|
|PETKM
|14,60
|1.460.410.062
|% 2,60
|
|AKFGY
|4,54
|1.234.902.256
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,27
|412.405.593
|% 5,09
|
|EKGYO
|5,40
|974.725.891
|% 1,89
|
|SNGYO
|3,81
|661.737.216
|% -9,93
|
|ODAS
|11,61
|1.947.975.049
|% 7,40
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6016
|18,6105
|% 0,35
|
|Euro
|19,1496
|19,1601
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,8459
|21,9555
|% -0,25
|
|Frank
|19,5671
|19,6850
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,36
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-12,74
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.983
|7.089
|-14,00
|
|Tam
|6.960
|7.074
|56,00
|
|Yarım
|3.380
|3.458
|27,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,46
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-1,01
|