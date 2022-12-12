***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2022 09:12
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086527
BIST
17:595.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.875
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.015
En Düşük
4.871
17:5918,6446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6720
En Düşük
18,5939
17:5919,6099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0252
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6655
En Düşük
19,5838
17:591.070,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.070,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AKSA
|88,40
|162.956.813
|% 0,00
|
|AKMGY
|75,65
|17.424.147
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,88
|538.854.554
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,99
|122.960.003
|% 0,00
|
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AKSA
|88,40
|162.956.813
|% 0,00
|
|AKMGY
|75,65
|17.424.147
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,88
|538.854.554
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,99
|122.960.003
|% 0,00
|
|ASELS
|53,50
|6.722.158.190
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|TUPRS
|437,40
|4.062.702.493
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,35
|2.380.893.411
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,66
|548.303.018
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6345
|18,6446
|% 0,02
|
|Euro
|19,5933
|19,6099
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7246
|22,8386
|% -0,25
|
|Frank
|19,8232
|19,9426
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-7,97
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.213
|7.270
|5,00
|
|Yarım
|3.493
|3.554
|2,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,60
|76,60
|0,50
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, VESTL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 98 artarak (% 3.18 ) 4, 374
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OZSUB, UNLU, IHGZT, BALAT, PRKME, EGEEN, ERCB, ARDYZ, KONTR
-
17:59
MIATK, GESAN, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TURSG, KERVN, ETYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında