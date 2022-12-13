***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2022 09:21
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086781
BIST
12:075.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,99
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:0718,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:0719,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:071.069,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.069,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:07
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.788.735
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.609.425
|% 9,97
|
|SASA
|117,30
|463.979.072
|% -5,48
|
|SMRTG
|107,70
|405.869.870
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,58
|65.582.058
|% -4,75
|
|YESIL
|4,81
|30.056.148
|% -4,37
|
|POLTK
|1.218,40
|53.638.364
|% -4,27
|
|ASELS
|59,45
|4.547.673.518
|% 1,02
|
|THYAO
|144,10
|3.433.876.449
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,49
|2.187.424.486
|% 2,22
|
|DOAS
|158,20
|2.073.834.074
|% 3,74
|
|EKGYO
|7,89
|1.977.407.001
|% 0,13
|
|EKGYO
|7,89
|1.977.407.001
|% 0,13
|
|SKBNK
|2,75
|379.606.767
|% -1,79
|
|KRDMD
|17,49
|2.187.424.486
|% 2,22
|
|DOHOL
|9,10
|1.039.225.388
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,24
|142.165.431
|% -2,36
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6425
|18,6478
|% 0,06
|
|Euro
|19,6513
|19,6590
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7956
|22,9100
|% -0,00
|
|Frank
|19,8250
|19,9444
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,10
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,28
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.214
|7.264
|21,00
|
|Yarım
|3.493
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,02
|0,05
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|1,23
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22XU100
Endeks 5, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 52, 818.00 milyon TL de
-
12:22NTGAZ
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 927 adet işlem
-
12:21KARYE
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 047, 099 adet işlem
-
12:20BIZIM
Yüzde 5.66 oranında artışla 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 361 adet işlem
-
12:19KRDMA
Yüzde 4.01 oranında artışla 16.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 354, 425 adet işlem