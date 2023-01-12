***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.01.2023 09:01
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100659
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
0
En Düşük
0
17:2218,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:2220,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0501
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
17:221.136,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.136,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:22
|PSGYO
|7,93
|61.731.762
|% 0,00
|
|RNPOL
|17,54
|16.886.250
|% 0,00
|
|SELVA
|10,68
|23.515.155
|% 0,00
|
|TEZOL
|22,60
|46.158.814
|% 0,00
|
|YEOTK
|60,35
|138.339.155
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,93
|61.731.762
|% 0,00
|
|RNPOL
|17,54
|16.886.250
|% 0,00
|
|SELVA
|10,68
|23.515.155
|% 0,00
|
|TEZOL
|22,60
|46.158.814
|% 0,00
|
|YEOTK
|60,35
|138.339.155
|% 0,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% 0,00
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% 0,00
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% 0,00
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,7853
|% 0,06
|
|Euro
|20,2131
|20,2427
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7351
|22,8491
|% 0,00
|
|Frank
|20,0527
|20,1735
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9834
|5,0084
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,75
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|4,26
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.684
|7.756
|23,00
|
|Yarım
|3.733
|3.794
|11,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.897
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,02
|